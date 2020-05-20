ВОЗ: за сутки в мире выявили рекордное количество заражений коронавирусом

Цифра дня составила 106 тысяч новых случаев заболевания.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о рекордном количестве заражений COVID-19, выявленном за сутки. Об этом на брифинге 20 мая рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, за последние 24 часа зафиксировано более 106 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии это самое крупное число заразившихся людей. В своем докладе глава ВОЗ подметил, что большинство заражений за прошедшие сутки пришлось на четыре страны, однако не назвал их. В ВОЗ отметили, что большую обеспокоенность вызывает рост числа заболеваний в странах со средним и низким уровнями дохода. Таким государствам дали рекомендацию сохранять открытыми цепочки поставок и следить за тем, чтобы медицинские изделия попадали прямиком к врачам и пациентам.

С начала пандемии в мире заразились инфекцией свыше 4,9 миллионов человек, порядка 320 тысяч людей умерли.

Тем временем, в Москве за сутки выздоровели рекордные почти 5,5 тысяч пациентов с коронавирусом.

Видео: Youtube/ World Health Organization (WHO)