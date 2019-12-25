Россия использует для определения статистики одобренную методологию ВОЗ.

ВОЗ оценила правдивость российской статистики по коронавирусу. Об этом журналистам ТАСС рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. Специалист объяснила, что при подсчете статистических данных медики пользуются методологией, которая рекомендована ВОЗ.

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Эксперт рассказала, что 16 апреля 2020 года ВОЗ утвердила для использования новые советы по удостоверению и кодированию коронавирусной инфекции в качестве причины смерти пациента. Они начали применяться на территории РФ, как и остальные рекомендации от ВОЗ.

Напомним, что пятые сутки в России суточная статистика по количеству зараженных не превышает показателя в 10 тысяч человек.

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