ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

По стране уменьшается количество школьников, пробовавших алкоголь и табачную продукцию.

Всемирная организация здравоохранения оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников. По данным представителей исследования Health Behaviour in School-Aged Children, за последние несколько лет в РФ снизилось число несовершеннолетних, которые пробовал алкогольную и табачную продукцию.

Напомним, что согласно статистике HSBC от 2018 года, в России употребляли алкоголь 30% мальчиков и 29% девочек 15-летнего возраста. В 2014 году показатели говорили о 41% и 44% соответственно. Четыре года назад табак пробовали 40% мальчиков и 31% девочек 15-ти лет. В 2018 году данный показатель составил 24% и 18% соответственно.

В группе детей 11-ти и 13-ти лет специалисты также наблюдают снижение в сфере употребления алкоголя и табака. На данный момент об опыте с данной продукцией сообщают 11% мальчиков и 9% девочек. В 2014 году таких детей было 21% и 14% соответственно.

Стоит отметить, что в опросе социологов принимали участие более 4,3 тысяч школьников. Всего исследование затронуло 227,4 тысяч учеников из 45 стран.

В России выросла смертность от алкоголя во время пандемии коронавируса.