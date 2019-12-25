Министр предложил вернуть дискуссию об увеличении возраста, достигнув которого можно приобрести алкоголь, до 21 года.

В России выросла смертность от алкоголя во время пандемии коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время выступления в Госдуме.

По его словам, роль алкоголя в структуре причин смерти россиян начала расти. Мурашко отметил — чтобы сократить данную динамику, граждане должны меньше употреблять спиртные напитки.

Министр предложил вернуть дискуссию об увеличении возраста, достигнув которого можно приобрести алкоголь, до 21 года. Причина в том, что после достижения 18-летия смертность между мужчинами и женщинами начинает резко меняться. По его словам, после совершеннолетия и "свободной жизни" показатели смертности среди мужского населения начинают резко расти.

Михаил Мурашко добавил, что увеличение возраста для покупки спиртного поможет не формировать в будущем культуру привязанности.

Ранее Мурашко назвал число врачей, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом.