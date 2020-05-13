Глава Минздрава раскрыл информацию о медиках, которые борются с коронавирусными пациентами.

Михаил Мурашко назвал число врачей, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Об этом глава Минздрава рассказал во время собственного выступления на пленарном заседании Государственной Думы России. По информации от чиновника, на данный момент с зараженными COVID-19 работают более 110 тысяч врачей, а также более 240 тысяч представителей среднего медицинского персонала.

Больше 400 тысяч медицинских работников сегодня оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом прокомментировал чиновник

Глава Минздрава добавил, что с инфицированными также контактируют сотрудники младшего медицинского персонала, водители скорой помощи, а также обслуживающие работники.

В Минздраве назвали условие для возвращения к нормальной жизни.

Видео: duma.gov.ru