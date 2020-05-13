Михаил Мурашко назвал число врачей, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Об этом глава Минздрава рассказал во время собственного выступления на пленарном заседании Государственной Думы России. По информации от чиновника, на данный момент с зараженными COVID-19 работают более 110 тысяч врачей, а также более 240 тысяч представителей среднего медицинского персонала.
Больше 400 тысяч медицинских работников сегодня оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом
прокомментировал чиновник
Глава Минздрава добавил, что с инфицированными также контактируют сотрудники младшего медицинского персонала, водители скорой помощи, а также обслуживающие работники.
В Минздраве назвали условие для возвращения к нормальной жизни.
Видео: duma.gov.ru
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