В Минздраве назвали условие для возвращения к нормальной жизни. Об этом Михаил Мурашко рассказал во время собственного выступления на пленарном заседании в Государственной Думе. По мнению чиновника, население страны сможет вернуться к привычному режиму только после того, как ученые разработают вакцину против коронавируса.
Фармацевтическое управление инфекционным процессом — это то, что должно появиться. Тогда мы сможем вернуться к нормальной спокойной жизни
прокомментировал Михаил Мурашко
По словам главы Минздрава, первые лекарства от COVID-19 для вакцинации появятся в России ближе к концу июля. Это произойдет, если препараты успешно пройдут клинические испытания.
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Видео: duma.gov.ru
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