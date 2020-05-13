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В Минздраве назвали условие для возвращения к нормальной жизни

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Глава Минздрава оценил, когда в РФ появится вакцина от COVID-19.

В Минздраве назвали условие для возвращения к нормальной жизни. Об этом Михаил Мурашко рассказал во время собственного выступления на пленарном заседании в Государственной Думе. По мнению чиновника, население страны сможет вернуться к привычному режиму только после того, как ученые разработают вакцину против коронавируса.

Фармацевтическое управление инфекционным процессом — это то, что должно появиться. Тогда мы сможем вернуться к нормальной спокойной жизни

прокомментировал Михаил Мурашко

По словам главы Минздрава, первые лекарства от COVID-19 для вакцинации появятся в России ближе к концу июля. Это произойдет, если препараты успешно пройдут клинические испытания.

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России.

Видео: duma.gov.ru

Теги: коронавирус, минздрав, михаил мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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