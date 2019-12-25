Глава Минздрава проанализировал эпидемию коронавируса в стране.

Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России. Об этом глава Минздрава рассказал во время пленарного заседания в Государственной Думе. По словам чиновника, на данный момент в стране эпидемиологическая обстановка из-за пандемии COVID-19 продолжает оставаться напряженной. Однако сейчас медики и чиновники могут управлять ситуацией.

Количество инфицированных в стране на сегодняшний день - это более 240 тысяч человек, и мы видим, что ситуация остается достаточно напряженной прокомментировал Михаил Мурашко

Глава Минздрава объяснил, что правительство работает над шагами, которые необходимы для того, чтобы постепенно снимать введенные ограничения. Чиновники занимаются мерами для восстановления экономики страны. Важной задачей Мурашко назвал запуск работы оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, координационного совета и рабочей группы Государственного совета. Данные организации позволили региональным губернаторам скорректировать работу по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии.

Мурашко: ряд препаратов от COVID-19 войдут в клиническую практику.