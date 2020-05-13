Мурашко: ряд препаратов от COVID-19 войдут в клиническую практику

Глава Минздрава прокомментировал использование препаратов для борьбы против коронавируса.

Михаил Мурашко заявил о том, что ряд препаратов, необходимых для борьбы с коронавирусом, войдут в клиническую практику. Об этом глава Минздрава рассказал депутатам во время выступления на пленарном заседании в Государственной думе. Чиновник отметил, что первый опыт использования лекарств от COVID-19 говорит о позитивном эффекте.

Сегодня мы видим неплохие результаты по препаратам, которые, думаю, ... в ближайшие несколько недель войдут в клиническую практику. Они реально меняют картину заболевания прокомментировал Михаил Мурашко

В Минздраве отметили, что частично российские препараты против коронавируса сейчас заменяют иностранные аналоги. Одно из лекарств обладает противовирусной активностью.

Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек в России.

Видео: duma.gov.ru