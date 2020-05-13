Глава Минздрава рассказал об оборудовании инфекционных коек для коронавирусных больных.

Михаил Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек в России. Об этом глава Минздрава рассказал во время выступления в Государственной Думе. По словам чиновника, ни на одном этапе развертывания инфекционных коек в регионах страны не было зафиксировано их нехватки.

К 4 апреля мы развернули 30%. Ни на одном из этапов не было дефицита коек прокомментировал чиновник

Глава Минздрава отметил, что к 28 апреля в России медикам удалось развернуть все койки. В список входят те объекты, которые обеспечены кислородом. По информации от Михаила Мурашко, до пандемии коронавируса в России не было таких жестких требований к оборудованию инфекционных коек.

Мурашко: стимулирующие выплаты получили более 66 тысяч медиков.

Видео: duma.gov.ru