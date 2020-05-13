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Мурашко: стимулирующие выплаты получили более 66 тысяч медиков

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Выплаты в России получили около 63,6% от всех медицинских работников.

Глава Минздрава России рассказал, что стимулирующие выплаты получили более 66 тысяч медиков. Об этом Михаил Мурашко заявил во время выступления в Государственной Думе РФ. По информации от чиновника, соответствующее денежное поощрение предоставлено специалистам, которые работают с коронавирусными больными.

Мурашко заметил, что точное количество врачей, получивших выплаты - 66 788 человек. 

Это цифра на вчерашний день, она каждый день обновляется...Вчера эта цифра составила 63,6(%) от всех медицинских работников

прокомментировал Михаил Мурашко

Чиновник рассказал, что в ночь на 13 мая регионы из немосковского часового пояса проводили селекторные совещания, на котором зафиксировали увеличение числа врачей, получивших выплаты. В заседаниях принимали участие представители казначейства.

В Минздраве назвали число тяжелых пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ.

Видео: duma.gov.ru

Теги: медики, минздрав, михаил мурашко
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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