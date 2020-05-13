Мурашко: стимулирующие выплаты получили более 66 тысяч медиков

Выплаты в России получили около 63,6% от всех медицинских работников.

Глава Минздрава России рассказал, что стимулирующие выплаты получили более 66 тысяч медиков. Об этом Михаил Мурашко заявил во время выступления в Государственной Думе РФ. По информации от чиновника, соответствующее денежное поощрение предоставлено специалистам, которые работают с коронавирусными больными.

Мурашко заметил, что точное количество врачей, получивших выплаты - 66 788 человек.

Это цифра на вчерашний день, она каждый день обновляется...Вчера эта цифра составила 63,6(%) от всех медицинских работников прокомментировал Михаил Мурашко

Чиновник рассказал, что в ночь на 13 мая регионы из немосковского часового пояса проводили селекторные совещания, на котором зафиксировали увеличение числа врачей, получивших выплаты. В заседаниях принимали участие представители казначейства.

В Минздраве назвали число тяжелых пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ.

Видео: duma.gov.ru