Мурашко: стимулирующие выплаты получили более 66 тысяч медиков

Глава Минздрава России рассказал, что стимулирующие выплаты получили более 66 тысяч медиков. Об этом Михаил Мурашко заявил во время выступления в Государственной Думе РФ. По информации от чиновника, соответствующее денежное поощрение предоставлено специалистам, которые работают с коронавирусными больными.
Мурашко заметил, что точное количество врачей, получивших выплаты - 66 788 человек.
Это цифра на вчерашний день, она каждый день обновляется...Вчера эта цифра составила 63,6(%) от всех медицинских работников
прокомментировал Михаил Мурашко
Чиновник рассказал, что в ночь на 13 мая регионы из немосковского часового пояса проводили селекторные совещания, на котором зафиксировали увеличение числа врачей, получивших выплаты. В заседаниях принимали участие представители казначейства.
В Минздраве назвали число тяжелых пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ.
Видео: duma.gov.ru
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