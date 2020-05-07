Активная фаза распространения COVID-19 продлится до июня.

В Минздраве рассказали об активных сроках распространения коронавируса. Прогнозом поделилась внештатный инфекционист ведомства Елена Малинникова в эфире "России-24".

Она рассказала, что активная фаза распространения COVID-19 продлится до июня. По её словам, пандемия пришла в Россию в марте — а дальше нужно прибавлять три месяца.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили отсутствие пика COVID-19 в России. Причина в том, что правительство вовремя ввело ограничительные меры, которые помогли замедлить распространение инфекции. В ином случае, считает Акимкин, кривая заболеваемости была бы совсем другой. Учёный подчеркнул, что фазу пика Россия пройдёт сглаженно и незаметно.

Видео: kremlin.ru