Причина в том, что правительство вовремя ввело ограничительные меры.

В Роспотребнадзоре допустили отсутствие пика COVID-19 в России. Мнение высказал директор Центрального НИИ эпидемиологии ведомства академик РАН Василий Акимкин.

По его словам, в РФ может случиться так называемый сглаженный пик. Причина в том, что правительство вовремя ввело ограничительные меры, которые помогли замедлить распространение инфекции. В ином случае, считает Акимкин, кривая заболеваемости была бы совсем другой.

Учёный подчеркнул, что фазу пика Россия пройдёт сглаженно и незаметно. Акимкин поделился прогнозом, по которому ситуация с новой коронавирусной инфекцией станет стабильной в конце июня или начале июля. При этом, по его словам, осенью или зимой Россию ждёт вторая волна эпидемии. Но к тому времени, считает учёный, человечество уже будет обладать опытом борьбы с коронавирусом.

Ранее в Минздраве сообщали, что часть ограничительных мер в РФ сохранится до появления вакцины от коронавируса.

Видео: kremlin.ru