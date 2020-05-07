В Роспотребнадзоре допустили отсутствие пика COVID-19 в России. Мнение высказал директор Центрального НИИ эпидемиологии ведомства академик РАН Василий Акимкин.
По его словам, в РФ может случиться так называемый сглаженный пик. Причина в том, что правительство вовремя ввело ограничительные меры, которые помогли замедлить распространение инфекции. В ином случае, считает Акимкин, кривая заболеваемости была бы совсем другой.
Учёный подчеркнул, что фазу пика Россия пройдёт сглаженно и незаметно. Акимкин поделился прогнозом, по которому ситуация с новой коронавирусной инфекцией станет стабильной в конце июня или начале июля. При этом, по его словам, осенью или зимой Россию ждёт вторая волна эпидемии. Но к тому времени, считает учёный, человечество уже будет обладать опытом борьбы с коронавирусом.
Ранее в Минздраве сообщали, что часть ограничительных мер в РФ сохранится до появления вакцины от коронавируса.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 )