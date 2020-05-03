Минздрав: часть ограничительных мер в РФ сохранится до появления вакцины от коронавируса

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 134 687 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ограничительные меры в России частично сохранятся вплоть до появления вакцины от COVID-19. Об этом каналу "Россия-24" сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ограничительные мероприятия - они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения

Михаил Мурашко

Глава Минздраве добавил, что в случае, если в стране не будет создан популяционный иммунитет, то в России может случится еще один пик заболеваемости. Он указал на то, что коронавирусная инфекция продолжит "циркулировать определенное время".

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 134 687 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За сутки от коронавируса в России излечилось 1 626 человек. За весь период пандемии — 16 639 человек.

Ранее: В Минздраве предположили, когда в России снизится заболеваемость коронавирусом.

Видео: kremlin.ru