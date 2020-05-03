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В Минздраве предположили, когда в России снизится заболеваемость коронавирусом

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С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 134 687 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико назвал условия, при которых эпидемию COVID-19 в России можно будет считать остановленной. Слова специалиста приводит "Парламентская газета"

О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее одного процента
Николай Брико

Эпидимолог отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в разных регионах отличается и добавил, что в последнее время заметно некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса инфекции. В качестве доказательства своих слов он привел цифры прироста заболевших COVID-19 за месяц. По словам специалиста, на 2 апреля число больных за сутки увеличилось на 27%, а на 1 мая —  6,9%. 

Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне
Николай Брико

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 134 687 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За сутки от коронавируса в России излечилось 1 626 человек. За весь период пандемии — 16 639 человек. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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