Трамп потребовал от Тедроса Гебрейесуса предоставить доказательства того, что ВОЗ имеет независимость от Китая.

Дональд Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования. Об этом президент США написал в своем Twitter-аккаунте. Политик потребовал от главы Всемирной организации здравоохранения изменить свою работу и доказать независимость от Китая. Глава Америки дал руководству ВОЗ в лице Тедроса Гебрейесуса на выполнение данных требований 30 дней. Если организация не предоставит необходимую информацию, то США полностью прекратят финансирование ВОЗ.

Я не могу позволить долларам американских налогоплательщиков продолжать финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии настолько очевидно не представляет интересы Америки Дональд Трамп, президент США

По мнению Трампа, США удалось подтвердить "многие серьезные опасения", которые поднимались за последний месяц, а также выявила "другие", на которые специалисты ВОЗ должны были отреагировать. Лидер США отметил, что руководство ВОЗ предпринимало неверные шаги в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Трамп напомнил, что организация игнорировала достоверные сведения о том, что инфекция начала распространяться в Ухане еще в декабре 2019 года, а также отказалась от расследования данных, которые шли вразрез с официальной информацией, полученной от властей КНР.

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным.

Видео: Youtube/ Fox News