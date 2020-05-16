США призывает ВОЗ провести внутреннюю реформу и уйти от "политической направленности".

США могут частично возобновить финансирование ВОЗ. Об этом сценарии рассказали в администрации президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По информации ТВ-канала, Штаты готовы финансировать Всемирную организацию здравоохранения в том же объёме, что и Китай. Данное условие названо в письме от США в ВОЗ, которое вскоре подпишет Дональд Трамп. Там также сказано, что у организации большой потенциал, несмотря на ряд недостатков.

США призывает ВОЗ провести внутреннюю реформу и уйти от "политической направленности". Также Штаты считают, что необходимо провести расследование о происхождении новой коронавирусной инфекции.

При этом, если КНР увеличит объём помощи ВОЗ, то это сделает и Америка. Но вклад США в работу организации всё равно сократится.

Ранее в ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ-инфекцией.

Видео: Youtube/ Fox News