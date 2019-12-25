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В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ-инфекцией
Сегодня, 13:16
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lesjasap

В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ-инфекцией

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Эксперт ВОЗ рассказал о схожести инфекций.

Во Всемирной организации здравоохранения сравнили коронавирус с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ по чрезвычайным ситуациями Майка Райана. Специалист считает, что COVID-19 можно сравнивать с вирусом иммунодефицита, так как инфекции способны существовать постоянно в организме человека.

Это новый вирус. Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним

прокомментировал эксперт ВОЗ

Майк Райан добавил, что основным шагом в борьбе против пандемии коронавируса должно стать создание вакцины. Ученые должны обеспечить обязательные условия: вакцина должна быть эффективна против COVID-19, а также общедоступна для всех. Райан напомнил, что в ситуации с ВИЧ медикам удалось взять инфекцию под контроль благодаря терапевтическим препаратам.

В Петербурге начали забирать плазму у выздоровевших от коронавируса.

Теги: вич, воз, коронавирус, майк райан
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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