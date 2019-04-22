В Петербурге начала забирать плазму у выздоровевших от коронавируса

Сегодня обследование прошли 7 человек.

Сегодня, 7 мая, в Петербурге начался забор крови у полностью выздоровевших после заражения коронавирусом.

Далее плазму используют для лечения пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. По словам Евгения Гарбузова, заместителя главного врача по анестезиологии и реанимации Городской больницы №40, этот метод показал себя как эффективный. Больших исследований на эту тему пока нет, но есть свидетельства клиницистов.

Обследование доноров происходит в Городской больнице №40 Курортного района. Потенциальным донорам нужно будет сдать тесты на ВИЧ, гепатиты, биохимию, клинический анализ крови, антитела к коронавирусу. Возрастное ограничение — до 50 лет. У доноров возьмут 200-600 мл крови. На данный момент база формируется.

За сбор крови переболевшие COVID-19 получают сумму в районе 5 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к нормальной жизни Петербург вернется не раньше, чем через год.

Видео: пресс-служба комитета по здравоохранению СПб