Роспотребнадзор: к нормальной жизни Петербург вернется не раньше, чем через год

Еще долгое время придется соблюдать некоторые меры.

Петербург еще нескоро вернется к прошлой жизни. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила главный санитарный врач города Наталья Башкетова.

Даже после ослабления мер, нужно будет соблюдать социальную дистанцию, обязательно носить маски, мыть руки. Предположительно, вернуться к докарантинному образу жизни можно будет не раньше, чем через год.

Сейчас говорить о послаблении мир пока рано, считают в Роспотребнадзоре и Смольном.

Ранее Piter.TV рассказал об этапах снятия ограничительных мер.

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