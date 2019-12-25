В Роспотребнадзоре рассказали, когда частично отменят самоизоляцию в Петербурге

Планируется три этапе, но сейчас Северная столица еще даже не достигла пика.

На данный момент ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной. Об этом сообщила главный санитарный врач по Петербургу Наталья Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В связи с этим о послаблении мер говорить пока рано. На данный момент прирост заболевших в городе составляет 7-8%, в то время как переход на первый этап запланирован при показателе в 2%.

На первом этапе начнут работу все промышленные предприятия города, на данный момент работает 50%. При этом сотрудникам нужно будет соблюдать все стандарты работы (в том числе ношение средств индивидуальной защиты) и передвигаться только между работой и домом.

После пика вернуться к работе смогут некоторые объекты сферы обслуживания и торговли. Это небольшие магазины с отдельным выходом. Также можно будет заниматься неконтактными видами спорта.

На следующем этапе откроется большее количество магазинов с большим количеством столиком.

В Роспотребнадзоре озвучить конкретные сроки пока не готовы, все зависит от развития эпидемиологической ситуации.

Ранее в Роспотребнадзоре по РФ представили план по снятию ограничений из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com