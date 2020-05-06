Решения о снятии ограничений будут принимать главы субъектов.

Роспотребнадзор представил план по снятию ограничений из-за коронавируса. О них рассказала глава ведомства Анна Попова на совещании по теме коронавируса с президентом России Владимиром Путиным.

Попова отметила, что на первом этапе будут разрешены занятия спортом на улице, а также откроют небольшие магазины и учреждения сферы услуг.

На втором этапе гражданам разрешат выход на улицу с членами семьи. Также откроют небольшие торговые объекты и некоторые образовательные организации.

Третий этап предполагает открытие парков и скверов — при условии, что посетители будут соблюдать социальную дистанцию. На этом же этапе предполагается открытие всех учреждений образования, гостиниц, кафе, ресторанов, баров и прочих организаций общественного питания.

Анна Попова подчеркнула, что решения о снятии ограничений будут принимать главы субъектов по предложению местных главных санитарных врачей.

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