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С 12 мая в Москве начнут работать все промышленные и строительные предприятия
Сегодня, 16:40
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matveyvn

С 12 мая в Москве начнут работать все промышленные и строительные предприятия

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Собянин заявил, что в Москве не растёт количество госпитализаций и тяжёлых больных коронавирусной пневмонией.

С 12 мая в Москве начнут работать все промышленные и строительные предприятия. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Благодаря этому на полноценную работу смогут выйти полмиллиона москвичей.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Градоначальник отметил, что заказы строительных и промышленных предприятий составляют важную часть экономики столицы и страны.

Возобновлять работу предприятий услуг, по словам мэра, пока рано. Он отметил, что снимать режим самоизоляции после майских праздников нельзя.

Также он отметил, что в Москве не растёт количество госпитализаций и тяжёлых больных коронавирусной пневмонией.

Ранее Путин поручил губернаторам подготовить планы выхода из режима ограничений.

Теги: москва, пандемия, режим самоизоляции, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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