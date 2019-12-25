Собянин заявил, что в Москве не растёт количество госпитализаций и тяжёлых больных коронавирусной пневмонией.

С 12 мая в Москве начнут работать все промышленные и строительные предприятия. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Благодаря этому на полноценную работу смогут выйти полмиллиона москвичей. Сергей Собянин, мэр Москвы

Градоначальник отметил, что заказы строительных и промышленных предприятий составляют важную часть экономики столицы и страны.

Возобновлять работу предприятий услуг, по словам мэра, пока рано. Он отметил, что снимать режим самоизоляции после майских праздников нельзя.

Также он отметил, что в Москве не растёт количество госпитализаций и тяжёлых больных коронавирусной пневмонией.

Ранее Путин поручил губернаторам подготовить планы выхода из режима ограничений.