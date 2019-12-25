В Роспотребнадзоре рассказали, почему у инфицированных ВИЧ больше шансов не подхватить COVID-19.

У людей с ВИЧ обнаружили преимущество во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Вадим Покровский рассказал, что у пациентов с ВИЧ-инфекцией предположительно существует большая устойчивость к заражению COVID-19. Это связано с тем фактом, что на раннем этапе заболевания в организме человека начинает активизироваться иммунная система. Она вырабатывает большее количество антител к различным вирусам.

Эксперт по ВИЧ-инфекции напомнил, что первые пять или десять лет после заражения ВИЧ, организм человека находится в активном состоянии. После этого периода наступает перенапряжение. Таким образом, люди, которые недавно заразились ВИЧ могут иметь больший уровень защиты от COVID-19. В организме инфицируемых вырабатывается больше иммуноглобулинов.

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