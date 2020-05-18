ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Эксперты рассказали о вреде распыления дезинфицирующих средств.

Всемирная организация здравоохранения сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным. Об этом специалисты рассказали на официальном сайте ВОЗ. По словам экспертов, следует избегать распыления (фумигации) дезинфицирующих растворов в закрытых помещениях. Данный метод борьбы с коронавирусом нельзя считать действенным. Он не оказывает необходимого эффекта вне зон прямого попадания вещества. Кроме этого, распыление может негативно сказаться на глазах, повредив их, а также органах дыхательной системы. Распыление может раздражать кожные покровы, вызвать бронхоспазмы, тошноту и рвоту.

Распыление на людей не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения прокомментировали специалисты

В ВОЗ добавили, что дезинфекцию в помещениях лучше всего проводить при помощи влажной тряпки, пропитанной дезинфицирующим раствором. При этом нужно скребком или щеткой удалить остатки органических загрязнений.

США могут частично возобновить финансирование ВОЗ.

Видео: Youtube/ Психотерапевт Виктория Ермохина