ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Всемирная организация здравоохранения сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным. Об этом специалисты рассказали на официальном сайте ВОЗ. По словам экспертов, следует избегать распыления (фумигации) дезинфицирующих растворов в закрытых помещениях. Данный метод борьбы с коронавирусом нельзя считать действенным. Он не оказывает необходимого эффекта вне зон прямого попадания вещества. Кроме этого, распыление может негативно сказаться на глазах, повредив их, а также органах дыхательной системы. Распыление может раздражать кожные покровы, вызвать бронхоспазмы, тошноту и рвоту.
Распыление на людей не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения
прокомментировали специалисты
В ВОЗ добавили, что дезинфекцию в помещениях лучше всего проводить при помощи влажной тряпки, пропитанной дезинфицирующим раствором. При этом нужно скребком или щеткой удалить остатки органических загрязнений.
США могут частично возобновить финансирование ВОЗ.
Видео: Youtube/ Психотерапевт Виктория Ермохина
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