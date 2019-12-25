ВОЗ не рекомендует применять UV-лампы для лечения COVID-19

Ультрафиолет может нанести вред организму человека.

ВОЗ не рекомендует применять UV-лампы для лечения коронавируса. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Специалист выступила перед журналистами на брифинге в Женеве.

Проблема ультрафиолетового излучения же заключается в том, что оно может причинить вред прокомментировала Маргарет Харрис

Эксперт ВОЗ пояснила, что ультрафиолетовые лампы могут причинить для кожи человека вред. Маргарет Харрис напомнила, что ученые еще не определили, что конкретно может уничтожить вирус. на данный момент медики уверены в том, что инфекция является очень устойчивой и может существовать на протяжении долгого времени.

Представитель ВОЗ назвала "явный симптом" коронавируса.