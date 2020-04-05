Представитель ВОЗ назвала "явный симптом" коронавируса

Заявление Маргарет Харрис прозвучало в телефильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус" для телеканала "Россия-1".

Стало известно, какой симптом коронавируса является самым явным. Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1", первым явным симптомом при заражении человека коронавирусом COVID-19 является высокая температура.

Она отметила, что большинство заболевших рассказывали о том, что просыпались среди ночи с температурой тела выше 38 градусов. Это сопровождалось помутнением сознания и ознобом.

Отметим, что в выступлении для западных СМИ (в частности, для портала ANews) Маргарет Харрис также подтвердила, что симптомами коронавируса является высокая температура, сухой кашель и давление в груди.

Ранее мы сообщали о том, что Россия еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказала Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. Она подчеркнула, что по эпидемиологической линии заметно, как медленно идет инфекция по стране, ее темпы ниже, чем в других странах.

Видео: ANews / YouTube