В ВОЗ оценили темпы распространения коронавируса в России

Страна еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции.

Россия еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции, заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.

Вуйнович подчеркнула, что по эпидемиологической линии заметно, как медленно идет инфекция по стране, ее темпы ниже, чем в других странах. По словам представителя ВОЗ, после 22 марта линия начала неспеша набирать скорость, и в России тут же приняли дополнительные меры по предупреждению распространения заболевания.

Эпидемия, сказала Вуйнович, постоянно растет и пока не дошла до пика, но уже сейчас есть возможность вернуть линию на предыдущую позицию, где она развивалась медленно.

Пик заболеваемости будет пройден, когда мы увидим, что число случаев будет постоянным некоторое время, а потом начнет снижаться. – заявила Вуйнович.

На сегодняшний день в России 4149 человек в 78 регионах больны коронавирусом, за весь период пандемии зафиксировано 34 смерти и 281 случай выздоровления.

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