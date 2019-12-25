Экс-защитник "Зенита" Милан Вьештица рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в Сербии

В стране введен комендантский час, нарушителей сажают в тюрьму.

Бывший защитник "Зенита" Милан Вьештица в интервью порталу Bobsoccer.ru рассказал о том, как в Сербии борются с распространением коронавируса.

"С пяти вечера до пяти утра вводится комендантский час, в выходные выход на улицу запрещен. Нарушителей не то, что штрафуют - в тюрьму можно попасть. Жесткие меры были приняты сразу после первых сообщений о смертельных случаях в Европе. Сейчас в Сербии будут всех проверять на коронавирус. Чемпионат Сербии по футболу остановлен, когда снова начнут играть в футбол, неизвестно. Прошу соблюдать все предписанные меры предосторожности - на примере Италии мы видим, насколько серьезна ситуация. Все это не шутки. Берегите себя, пожалуйста", - сказал Вьештица.

Милаш Вьештица выступал за "Зенит" с 2002 по 2006 года. В составе сине-бело-голубых сербский защитник стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка Премьер-лиги. На его счету 94 матча. Также Вьештица играл в России за "Ростов", "Шинник", "Жемчужину-Сочи", "Урал" и "Динамо Санкт-Петербург".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая.

Ранее стало известно, что сезон РПЛ может возобновиться ближе к концу июля.

Фото: VK / @zenit