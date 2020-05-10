ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

На данный момент во всей России зафиксировано более 209 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения выразили надежду, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом в интервью Bloomberg сообщила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, суточный прирост заболевших в РФ стабилизировался. Она отметил, что несмотря на суточное увеличение в 10 тысяч, рост составляет 5,5% от общего числа, что ниже ключевого уровня в 7%.

Мы надеемся, судя по последним дням, что это плато

Мелита Вуйнович

Вуйнович также предупредила, что в ближайшее недели смертность в России может увеличиться. Это связано с тем, что на данный момент показатель смертности в РФ является наименьшим cреди всех стран, входящих в Топ-10 по числу заболевших.

С начала эпидемии во всей России зафиксировано 209 688 случаев заболевания COVID-19, 34 306 человек выздоровело, 1 915 скончались.

Видео: YouTube / стопкоронавирус.рф