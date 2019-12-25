Мелита Вуйнович рассказала о подготовке советов от ВОЗ по проведению голосования в РФ.

ВОЗ даст рекомендации по проведению массовых мероприятий в России. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович во время онлайн-брифинга регионального европейского бюро. Эксперт рассказала, что ВОЗ предоставит правительству страны советы по организации массовых мероприятий, которыми государство воспользуется во время проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Мы очень тесно будем работать с местными властями, предоставлять свои рекомендации, общие. Мы знаем, что эти критерии очень строго учитываются и рассматриваются Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

В ВОЗ отметили, что на данный момент ведется обсуждение о том, каким способом и как серьезно можно ограничивать масштабные посещения мероприятий гражданами, которые представляют угрозу общественному здоровью. Вуйнович отметила, то во время организации мероприятий на свежем воздухе есть возможность обеспечивать социальную дистанцию и соблюдение правил гигиены.

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