Ханс Клюге заявил, что эпидемиологическая ситуация в данных странах начинает стабилизироваться.

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине. Об этом заявил во время онлайн-брифинга директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По данным чиновника, сейчас РФ и Украина постепенно стабилизируют обстановку с распространением COVID-19 внутри своих государств.

В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь Ханс Клюге, директор европейского регионального бюро ВОЗ

Эксперт отметил, что ежедневное число новых зараженных по региону по сравнению с апрелем уменьшается. Для Европы этот показатель равен 2,2 млн случаев инфицирования. От коронавируса скончалось более 181 тысячи человек.

ВОЗ призвала обеспечить равный доступ к вакцине от COVID с ее появлением.