США выступили против астанинского формата урегулирования в Сирии

Об этом в ООН заявила постпред США Келли Крафт.

Постоянный представитель США в ООН Келли Крафт на созванном заседании Совета безопасности призвала Россию "посадить боевые самолеты" в Сирии. Российские ВКС находятся там с одобрения Дамаска. На заседании Совбеза обсуждали ситуацию в сирийском Илдлибе.

Келли Крафт отметила, что астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии не является эффективным, "сломан и не подлежит восстановлению". США осудили "удары по турецким войскам" в Идлибе и выразили поддержку своему союзнику по НАТО – Турции.

Накануне турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе. По данным корреспондентов "России 24", боевики и военные из Анкары специально обстреливают авиацию. Целью оппозиции стали самолеты РФ и воздушные средства правительственных сил Сирии.

Ранее в Астане (ныне Нур-Султан) были достигнуты договоренности, согласно которым в Сирии создано четыре зоны деэскалации. Документ подписан в мае 2017 года. Три зоны сейчас находятся под контролем Дамаска. Участок около Идлиба, Латакии и Алеппо неподвластен местному правительству до сих пор. Большая часть принадлежит террористам.

Видео: United Nations / YouTube