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Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

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Россия защищается тепловыми ловушками.

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе. Об этом сообщили журналисты телеканала Россия 24 с места событий. По данным корреспондентов, боевики и военные из Анкары специально обстреливают авиацию. 

Целью оппозиции стали самолеты РФ и воздушные средства правительственных сил Сирии. Атакующие активно используют ПЗРК. Россия и Сирия применяют тепловые ловушки для защиты от огневой мощи противника. Режим Асада теряет много бронетехники и артиллерии в поселке Джубас, где ведутся сражения.

Ранее опубликовано видео атаки боевиков-танкистов в Идлибе.

Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24

Теги: вкс, идлиб, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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Аноним
Сегодня 16:38

Турки лихие ребята!

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 16:41

Подлие, и всгда бьют в спину

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