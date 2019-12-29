Россия защищается тепловыми ловушками.

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе. Об этом сообщили журналисты телеканала Россия 24 с места событий. По данным корреспондентов, боевики и военные из Анкары специально обстреливают авиацию.

Целью оппозиции стали самолеты РФ и воздушные средства правительственных сил Сирии. Атакующие активно используют ПЗРК. Россия и Сирия применяют тепловые ловушки для защиты от огневой мощи противника. Режим Асада теряет много бронетехники и артиллерии в поселке Джубас, где ведутся сражения.

Ранее опубликовано видео атаки боевиков-танкистов в Идлибе.

Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24