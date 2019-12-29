Боевики перерезали трассу М5 в районе Кирата и подошли к Серакибу

В САР опровергают слова оппозиции о захвате Саракиба.

Боевики перерезали трассу М5 в районе Кирата и подошли к Саракибу. Об этом сообщили местные силы, подконтрольные оппозиции в регионе.

В правительственной армии отметили, что информация о захвате города боевиками не соответствует реальности. Опубликованные боевиками фотографии сделаны ранним утром. Предположительно, снимки показывают ситуацию в населенном пункте Вади-аль-Акиб.

Известно, что оппозиции удалось отбить у сил Асада стратегическую трассу М5 к северу от Саракиба.

Ранее сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб.

Фото: YouTube/