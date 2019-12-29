Бойцов поддерживали турецкие военные.

Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб. Об этом сообщили турецкие журналисты из Anadolu.

Стратегически важный пункт располагается на пересечении шоссе М4 и М5. Боевики при поддержке сил из Анкары смогли отбить территорию у правительственных сил Сирии. Оппозиции удалось пробиться в город поздно ночью.

До утра они вели сражение, но в результате оставили под своим контролем центр города.

Ранее сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе.

Видео: YouTube/Al Jazeera English