Массовая авария с тремя погибшими на трассе М5 Уфа – Челябинск в Башкирии попала на видео. Ролик опубликовали в социальной сети "ВКонтакте".
На опубликованных кадрах водитель "Газели" не справился с управлением и врезался в стоящие впереди фуры, после чего машина перевернулась, а следовавший за ним автомобиль вылетел с трассы.
Позже в поисково-спасательной службе Челябинской области уточнили, что участниками ДТП стали еще три машины. Возле стоянки большегрузов столкнулись легковая Chery и тентованная "Газель". Двое из пяти человек в Chery скончались на месте происшествия. Ребенок от полученных травм скончался по дороге в больницу.
Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге женщина спровоцировала массовую аварию.
Видео: ВКонтакте / Трасса М5 Уфа - Челябинск
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