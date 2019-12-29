На силы Асада напали боевики в районе города Саракиб.

Опубликовано видео атаки боевиков-танкистов в Идлибе. Представители оппозиции организовали вооруженное нападение на город Саракиб. Они же сняли видео, которое позже опубликовало агентство Anadolu. На кадрах видно, что повстанцы обстреливают позиции правительственных сил Сирии. При этом оппозиция владеет танками, реактивной артиллерией и полевыми орудиями.

Частично технику боевикам передали турецкие военные. Отдельные оружия были захвачены в других сражениях. За последние месяцы сирийцы и иранские войска потеряли в регионе 16 БМП-1, 3 самоходки "Шилка", семь самоходных гаубиц и 14 танков. Среди последних оказалась даже модель Т-90.

Ранее российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха.

Видео и фото: Twitter/anadoluagency

