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Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

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Опубликован ролик с места событий.

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха. Ролик совместного удара опубликован в Telegram-канале "Военный осведомитель".

На кадрах  МиГ-23 военно-воздушных сил Сирии и Су-34 от РФ выпускают тепловые ловушки. Правительственные силы Асада ведут бои против вооруженной оппозиции. Операция проводится в районе города Саракиб, который армия отбила в начале февраля. Повстанцы смогли прорвать обороны около Найраба. Сирия считает что контроль боевиков условный, так как в районе активничает авиация РФ

Ранее сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе.

Видео и фото: Telegram-канал "Военный осведомитель"
 

Теги: военные, идлиб
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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