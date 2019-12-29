Опубликован ролик с места событий.

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха. Ролик совместного удара опубликован в Telegram-канале "Военный осведомитель".

На кадрах МиГ-23 военно-воздушных сил Сирии и Су-34 от РФ выпускают тепловые ловушки. Правительственные силы Асада ведут бои против вооруженной оппозиции. Операция проводится в районе города Саракиб, который армия отбила в начале февраля. Повстанцы смогли прорвать обороны около Найраба. Сирия считает что контроль боевиков условный, так как в районе активничает авиация РФ

Ранее сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе.

Видео и фото: Telegram-канал "Военный осведомитель"

