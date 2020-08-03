Ранее было известно о пяти жертвах и 42 пострадавших.

СМИ: число жертв нападения на тюрьму в афганском городе Джелалабад возросло до 20. Об этом сообщили журналисты местного телеканала 1TV. Согласно информации от полиции, столкновения продолжались до утра 3 августа. Правоохранительные органы ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее телеканал TOLOnews проинформировал население о пяти погибших и 42 пострадавших в результате атаки на тюрьму в провинции Нангархар. Известно, что террорист-смертник подорвал автомобиль, в котором находилась взрывчатка около тюрьмы. После инцидента боевики смогли проникнуть в здание. Согласно неназванному источнику, полиции удалось поймать 700 заключенных, которые предприняли попытку побега.

Напомним, что взрыв в Джелалабаде произошел в дни мусульманского Праздника жертвоприношения. Представители террористического движения "Талибан", запрещенного в России призывали сохранить режим прекращения огня на три дня проведения праздника. Ответственность за нападение на тюрьму взяла на себя местная группировка, имеющая отношение к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

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Видео: YT / WION