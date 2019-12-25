Ветерану боевых действий в Афганистане предоставили жильё в Ленобласти после вмешательства СК РФ

Мужчина более 30 лет стоял в очереди на жилье.

Ветеран боевых действий Георгий Вениаминович, кавалер ордена Красной Звезды, спустя более 30 лет ожидания получил благоустроенное жильё в Ленинградской области. Вопрос удалось решить после обращения его супруги на горячую линию Следственного комитета России. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Ольга Михайловна рассказала сотрудникам Информационного центра СК РФ, что её муж, несмотря на многолетнее пребывание в очереди на жильё, был неожиданно снят с учёта. После регистрации обращения материалы были переданы в следственное управление по Ленинградской области, где оперативно приняли меры.

В результате вмешательства следователей вопрос с предоставлением жилья ветерану был решён положительно – Георгию Вениаминовичу предоставили долгожданное жилое помещение. По словам Ольги Михайловны, семья обрела не только крышу над головой, но и веру в справедливость. Она выразила благодарность председателю СК РФ Александру Бастрыкину и сотрудникам ведомства за профессиональную и своевременную помощь.

Ранее ветерану боевых действий, обманутому мошенниками, аннулировали три кредита в Петербурге.

Фото: unsplash (Maria Ziegler)