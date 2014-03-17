Ветерану боевых действий, обманутому мошенниками, аннулировали три кредита в Петербурге

Мужчина взял займы в четырех банках на сумму около 2 млн рублей и отправил деньги на счета неизвестных.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку по обращению 63-летнего ветерана боевых действий. Мужчина стал жертвой мошенников, рассказали в надзорном ведомстве 27 февраля.

В период с ноября 2022 года по февраль 2023 года потерпевшему звонили незнакомцы. Злоумышленники заявили о том, что кто-то пытается лишить его квартиры, и в целях предотвращения противоправных действий необходимо наложить на недвижимость обременения в виде кредитов. Ветеран взял займы в четырех банках на сумму около 2 млн рублей и отправил деньги на счета неизвестных.

Когда мужчина осознал, что его обманули, он обратился в полицию. Возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Также экспертиза показала, что "у потерпевшего под воздействием других лиц на момент описываемых событий отмечались ошибочные смысловое восприятие и оценка ситуации". Это привело к "формированию заблуждения относительно существа природы сделок в момент их совершения".

Прокурор района обратился с исковыми заявлениями в суд о признании кредитных договоров недействительными. Три исковых заявления удовлетворены, результаты рассмотрения еще одного остаются на контроле ведомства.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге студентка отдала мошенникам выплату в 2 млн рублей за гибель отца на СВО.

Фото: Piter.TV