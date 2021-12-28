В Петербурге студентка отдала мошенникам выплату в 2 млн рублей за гибель отца на СВО

По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и Центробанка.

В Петербурге 19-летняя студентка лишилась из-за мошенников почти 2 млн рублей. Эти деньги она получила в качестве выплаты за гибель отца в зоне СВО, пишет "Фонтанка" 25 февраля.

К полицейским девушка обратилась накануне. По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и Центробанка. Горожанку уговорили отдать курьеру в парадной дома 1,9 млн рублей.

По факту случившегося проводится проверка, злоумышленников разыскивают.

Ранее на Piter.TV: сотрудница ПНД из Выборгского района отдала мошенникам 7,7 млн рублей.

Фото: Piter.TV