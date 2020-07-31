Еще 50 человек получили ранения из-за артобстрела жилых районов.

В Афганистане после обстрела пакистанской армией погибли девять человек. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Tolo News. СМИ сослались на заявление местного министерства обороны.

По данным военных, в результате атаки в провинции Кандагар девять человек погибло, еще 50 получили ранения. Силы противника обстреляли при помощи артиллерии жилые районы в уезде Спин-Болдак на пакистано-афганской границе.

Глава штаба армии Афганистана генерал Ясин Зия отдал приказ готовиться к проведению аналогичных акций против армии Пакистана. Сейчас военные занимаются доукомплектовкой войск, которые дислоцированы по линии Дюранда. Эта условная неразмеченная граница располагается между двумя государствами. Он появилась в 1893 году.

Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования.

Видео: TG / Военный Осведомитель