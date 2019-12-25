Еще 10 человек оказались ранены.

В Афганистане при атаках талибов погибли не менее 13 силовиков. Об этом сообщили местные журналисты из телеканала TOLO News. Они рассказали, что в результате нападения боевиков их запрещенного в России террористического движения "Талибан" в провинции Кундуз есть также десять пострадавших.

Трагедия произошла в ночь на 20 июля. Террористы атаковали КПП. Второе нападение состоялось на шоссе. Со стороны террористов также есть потери, но точное число погибших неизвестно.

Напомним, что в Афганистане существует конфликт между правительственными силами и боевиками. Последние ранее управляли значительной территорией в сельских районах страны. Сейчас террористы развернули масштабные нападения на крупные города.

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