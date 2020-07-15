Военные базы переданы партнерам США в Афганистане.

Пентагон подтвердил уход военнослужащих США с пяти баз в Афганистане. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны США Джонатана Хоффмана. Чиновник отметил, что может подтвердить уход американских военнослужащих из пяти баз Афганистана. Он отметил сокращение численности войск до того уровня, который был предусмотрен мирным соглашением между Вашингтоном и запрещенным на территории РФ террористическим движением "Талибан".

Как предусмотрено договором, США согласились сократить численность своих сил в Афганистане до 8,6 тысяч и уйти с пяти баз. Мы выполнили эти обязательства Джонатан Хоффман, официальный представитель Пентагона

Эксперт напомнил, что в Афганистане остаются американские солдаты. Освобожденные пять баз переданы партнерам Вашингтона. Речь идет об объектах в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман.

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Видео: TG / Военный обозреватель