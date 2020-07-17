Баку: Ереван выдает сбитый в 2014 году БПЛА за азербайджанский. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказал глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы. Чиновник отметил, что представленный Арменией беспилотник на самом деле был ликвидирован в Афганистане. Он добавил, что на снимке зафиксирован сбитый американский дрон.
Было оперативно доказано, что на фото не азербайджанский БПЛА, а американский, сбитый аж в 2014 году в Афганистане
Вагиф Даргяхлы, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана
В Минобороны Азербайджана добавили, что ранее Армения запустила фейковую информацию о том, что военные сбили на приграничной территории 13 БПЛА Баку. Даргяхлы рассказал, что все дроны страны находятся в целости и невредимости.
Армения назвала относительно спокойной ситуацию на границе с Азербайджаном.
Видео: TG / Военный Осведомитель
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