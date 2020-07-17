В Минобороны Армении заявили, что Азербайджан использует для нападения только стрелковое оружие.

Армения назвала относительно спокойной ситуацию на границе с Азербайджаном. Об этом в интервью для "Sputnik Армения" рассказала пресс-секретарь Минобороны Еревана Шушан Степанян.

Противник по всем направлениям границы применял только стрелковое оружие разного калибра Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении

Чиновница добавила, что вооруженные силы Армении продолжают контролировать обстановку на приграничных территориях с Азербайджаном.

Напомним, что посол Армении в РФ Вардан Тоганян назвал причину, которая привела к обострению конфликта с Азербайджаном. Дипломат считает, что правительство другого государства собственными заявлением подготавливали общественное мнение местного населения к войне.

Ереван готов обсудить с Баку эвакуацию тел погибших военных.

Видео: TG / Военный Осведомитель