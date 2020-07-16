В Минобороны Армении призвали Азербайджан прекратить огонь.

Ереван готов обсудить с Баку эвакуацию тел погибших военных. Об этом в собственном аккаунте на Facebook заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Чиновница добавила, что стороны смогут забрать тела погибших военнослужащих при условии прекращения огня и создания "благоприятной обстановки".

Армянская сторона готова позволить поисковые работы в зоне военных действий для последующего вывоза тел погибших и раненых с поля боя Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении

Напомним, что ранее в Минобороны Армении рассказали, что Азербайджан атаковал из гаубиц Д-30 армянские села Айгепар и Мовсес.

В Армении заявили, что силы ПВО сбили беспилотник Азербайджана.

Видео: Youtube/ Al Jazeera English