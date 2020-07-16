Армения обнародовала видеокадры удара Азербайджана по армянскому селу. Соответствующие снимки и видеозапись опубликовала в собственном Facebook-аккаунте пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян. Чиновница рассказала, что вооруженные силы противника атаковали населенный пункт Айгепар, расположенный на приграничной территории с Азербайджаном.
Сегодняшний удар азербайджанской стороны в направлении села Айгепар
Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении
Напомним, что ранее ВС Армении заявили, что в ночь на 16 июля Азербайджан пытался диверсионным путем проникнуть на территорию Армении. ВОенные также обстреляли из артиллерийских гаубиц Д-30 села Айгепар и Мовсес.
На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения.
Видео: Facebook/ Shushan Stepanyan
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