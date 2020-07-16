На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения. Об этом сообщили в Минобороны обоих государств. Пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян заявила, что противостояние военнослужащих возобновилось около 3:40 утра 16 июля по местному времени (2:40 утра по московскому времени).
Ночью находящиеся на передовой военнослужащие ВС Армении заметили передвижение противника
Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении
Чиновница отметила, что военные Армении перешли к круговой обороне на границе с Азербайджаном. Подразделениям удалось пресечь попытку диверсионного проникновения солдат противника. Степанян отметила, что после "ожесточенного боя" силы противника были отброшены назад. В Минобороны Еревана рассказали, что Азербайджан понес потери.
Шушан Степанян рассказала, что Азербайджан использовал для атаки гаубицу Д-30. В 4:20 утра военные начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес. Огонь ведется до настоящего времени.
В Армении заявили, что силы ПВО сбили беспилотник Азербайджана.
Видео: Youtube/ Al Jazeera English
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